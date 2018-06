Chocó, causó un herido, abandonó su camioneta y se fugó

Un joven que manejaba una camioneta protagonizó un choque que dejó a otro automovilista herido este miércoles feriado por la mañana, en Mitre y Cochabamba. Abandonó su vehículo y se fugó pero fue encontrado.

Cerca de las 10, una Toyota Hilux color negra que circulaba por Mitre a alta velocidad, según testigos, colisionó fuertemente en el costado de un Chevrolet Corsa blanco que cruzaba por Cochabamba, con prioridad de paso por tener la derecha.

“De repente veo algo negro que se viene encima y después no hay más nada porque me hizo dar vuelta. Di un trompo y quedé estampado contra la columna de la esquina. Alcancé a acelerar –antes del impacto–porque si no, me mataba; por suerte dio en la puerta de atrás”, contó Martín, conductor del Corsa, todavía conmocionado.

Presentaba un corte en la cabeza y dijo tener un golpe en las costillas. “Me faltaba el aire, no podía respirar. Y tengo una pierna que no la puedo mover. Ahora me voy al hospital, me tengo que hacer placas”, detalló en contacto con el móvil de El Tres.

El muchacho contó también que quien manejaba la camioneta era un joven que dejó allí su vehículo y se fue. “Se dio a la fuga, me dijo la gente que subió a un taxi y se fue. Después vino el papá y se hizo cargo de la camioneta”, relató.

El auto de Martín quedó destruido por completo en la parte delantera y con daños generales. Es de su padre, que se lo había prestado para realizar unos trámites, según dijo.

Según informó El Tres, el conductor de la Toyota fue identificado y demorado por la policía cuando llegaba a su casa. Era sometido a tests de alcoholemia y narcolemia.