Ciclista atropellada: imputaron al conductor por "lesiones culposas agravadas"

Se desarrolló este lunes la audiencia imputativa contra Lautaro Pellegrino, el joven que atropelló a la ciclista el 1º de enero pasado en Sarmiento al 3000. El fiscal Marcelo Maximino acusó al conductor del Toyota Etios de “lesiones culposas agravadas” y agregó que manejaba el vehículo con “carácter temerario por haber abandonado el lugar del hecho, no socorriendo a la víctima”.

El funcionario judicial indicó que las pericias médicas determinaron que Marianela, la chica atropellada, tuvo “lesiones graves” que le provocaron “una incapacidad laboral superior al mes”.

Por otra parte, el fiscal dijo que están analizando videos y filmaciones, para determinar si el joven imputado regresó al lugar del hecho. “En principio no habría regresado él, algo que por el momento no podemos dar por cierto”, expresó.

Maximino indicó que entrevistaron a un testigo y están detrás de otros posibles. Además, destacó que el imputado haya entregado “voluntariamente” su teléfono celular para ser analizado en el marco de la causa.

Respecto de los tiempos de la investigación, el fiscal dijo que “la Fiscalía tomó conocimiento del hecho el 9 de enero” y por eso “generó una investigación para saber por qué el personal policial demoró la notificación”.

Finalmente, consultado sobre la pena que podría caberle al imputado, el fiscal dijo que oscilaría entre los 2 y los 4 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para conducir vehículos automotores.

Sin embargo, reconoció que también se podrían tomar medidas alternativas como una probation.

La joven que circulaba en bicicleta y fue hospitalizada en Rosario se encuentra en Córdoba, la ciudad donde vive, haciendo reposo como así lo pidió el médico que la atiende. Desde allí y antes de la audiencia, pidió junto a su familia que el fiscal haga hincapié en el abandono de persona por parte del conductor que se detuvo a dos cuadras del accidente producto, según su abogada, de un "shock emocional". La mujer aseguró que el joven volvió al lugar del hecho y "ya no había nada".

Desde el entorno de la joven piden que la causa no se instale en un accidente con imprudencia. Mientras tanto, a 13 días de ocurrido el hecho, Marianela no recibió ningún llamado del conductor del auto. Su abogada había manifestado días atrás que Lautaro iba a tener un contacto con ella para disculparse, pero aún no ocurrió.