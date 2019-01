Ciclista atropellada, día clave: imputan al conductor

Este lunes se llevará a cabo la audiencia imputativa contra Lautaro Pellegrino, el joven que manejaba el Toyota Etios que atropelló a Marianela Ojeda el 1º de enero en Sarmiento al 3000.

Será en la sede de fiscalía de Montevideo al 1900 con Marcelo Maximino como fiscal de la causa. Allí se determinará su situación ante la Justicia y si continuará en libertad o irá a prisión mientras siga la investigación. Si se le quitará la licencia de conducir por un determinado tiempo es otro de los puntos que estará presente en la audiencia.

Mientras tanto, la joven que circulaba en bicicleta y fue hospitalizada en Rosario se encuentra en Córdoba, la ciudad donde vive, haciendo reposo como así lo pidió el médico que la atiende. Desde allí, pidió junto a su familia que en la audiencia se haga hincapié en el abandono de persona por parte del muchacho de 24 años que se detuvo a dos cuadras del accidente producto, según su abogada, de un "shock emocional". La mujer aseguró que el joven volvió al lugar del hecho y "ya no había nada".

Desde el entorno de la joven piden que la causa no se instale en un accidente con imprudencia. Mientras tanto, a 13 días de ocurrido el hecho, Marianela no recibió ningún llamado del conductor del auto. Su abogada había manifestado días atrás que Lautaro iba a tener un contacto con ella para disculparse, pero aún no ocurrió.

"¿En serio no se dio cuenta que me chocó?", se preguntó ella desde su cama en Córdoba tras escuchar los argumentos de la abogada defensora, afirmando que su cliente impactó "contra algo, pero no pudo precisar si fue contra una persona o un objeto.

Otros de los elementos que deberá analizar la Justicia son las numerosas irregularidades que tuvo el caso desde el día que ocurrió hasta que se hizo de público conocimiento. Fueron seis días donde quedaron expuestos grises institucionales, que Rosario3.com reflejó el pasado viernes.