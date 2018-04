Ciclovía en Oroño: el socialismo presentará un proyecto alternativo

El oficialismo expuso parte de su postura ante el proyecto que impulsa el concejal del PJ Osvaldo Miatello, que consiste en diseñar una ciclovía junto al cordón del cantero central en las dos manos de Bulevar Oroño desde Montevideo hasta el río y consecuentemente eliminar el estacionamiento en esas 17 cuadras e impedir que los ciclistas utilicen el lugar de paseo de peatones para circular.

Pablo Javkin, concejal del socialismo, afirmó en La Primera de la Tarde (Radio 2) que coincide en promover el uso recreativo de Oroño pero hay que buscar alternativas al proyecto. Al respecto anticipó que en los próximos días presentará su propia iniciativa para reordenar el tránsito en ese sector del macro centro.

"El uso de Oroño cambia permanentemente, una cosa es en horario escolar y bancario y otro después de las seis de la tarde. También hay que tener en cuenta los sectores y qué tipo de actividad de desarrolla, ya que hay una gran cantidad de instituciones de salud en un tramo y otras gastronómicas", dijo Javkin.

También puntualizó sobre las consecuencias que esta medida tendrá sobre el estacionamiento de vehículos, ya que el proyecto prové eliminarlo debido a que no puede convivir con la ciclovía en una calle tan estrecha. "Si uno restringe el estacionamiento en una zona debe buscar alguna alternativa en calles trasversales. Ya vimos que en Alvear se pudo estacionar en ambas veredas, pero en Balcarce no se podría por lo ancho de la calle y el paso de colectivos", indicó el concejal, quien pidió evaluar la posibilidad de que no se prohiba estacionar durante las 24 horas.