Cien pesos: Carrió se “reivindicó” con la propina

La diputada Elisa Carrió se fotografió dándole cien pesos de propina al mozo que la apuntó por dejarle en una ocasión sólo 5 pesos, luego que la legisladora recomendara dar propina a modo de colaboración en medio de la crisis económica. También le envió un mensaje a los radicales que cenaban con Mauricio Macri en Olivos. Todo por Twitter.

De acuerdo a lo que publicó Infobae.com, mientras el presidente recibía a la cúpula radical en Olivos –para calmar los ánimos luego de las recientes declaraciones de Elisa Carrió–, la cofundadora de Cambiemos salió a cenar y eligió comer un bife de chorizo en el restaurante donde trabaja el mozo que la acusó de dejar una escasa propina.

"Que chistoso este bife de chorizo", tuiteó Carrió. Junto a su enigmático mensaje se encargó de arrobar al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, ambos comensales de la cena de Olivos.

De esta forma, Carrió se reencontró con el mozo y se mostró dejando una nueva propina, esta vez de cien pesos. "Me reivindico con la propina de La Plata", escribió la legisladora en sus redes sociales, junto a una foto que mostraba el billete que recibió el empleado del restaurante.

Días atrás, Carrió sorprendió cuando aconsejó a la gente dar propinas: "Dos o tres millones de personas viven de esa changa, no hay que cortar ese círculo", indicó. A sus declaraciones se sumó una revelación: un mozo de La Plata recordó que la legisladora había pasado por su lugar de trabajo pero no había hecho lo que predica: "No se comportó muy bien. Por lo menos acá se deja 10% de propina. Ella hizo un buen gasto y me dejó $5. Me sentía bastante indignado en ese momento".