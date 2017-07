Ciencia y pis: la orina se puede usar como fertilizante

“Las plantas jóvenes no aguantan la orina ni en sus hojas ni en la tierra en su alrededor”, continuó el especialista, en declaraciones que reproduce el portal Gizmodo.

“La mayoría de las plantas no se benefician de la orina en su forma natural porque está muy concentrada”, explicó Ray Weil, profesor del departamento de medio ambiente y tecnología de la University of Maryland, a Popular Mechanics .

