Cinco cosas que tienen en común las personas que son felices

Finalmente, los informes indican que para la gente feliz no hay nada como dormir una buena siesta. Aunque por muchos sea considerado como un signo de pereza, resulta fundamental para el buen vivir. La siestas tienen que ser cortas y reparadoras para favorecer al desarrollo de la creatividad y la productividad.

También hace feliz a las personas gastar el dinero en experiencias y no en cosas materiales. Por ejemplo, elegir disfrutar de unas buenas vacaciones en vez de comprarse un nuevo teléfono móvil. Tener una experiencia nueva resulta más grato que adquirir un objeto.

Aunque no pensar todo el día en dinero alegra la vida, tener estabilidad financiera o determinado nivel de ingreso son aspectos necesarios para el bienestar mental, pero hasta cierto punto. Lo ideal sería poder garantizar las condiciones básicas y disfrutar algunos placeres de la vida.

