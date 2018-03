Cinco trucos para motivarte a hacer deporte

Para mantener un cuerpo sano es necesario cuidarlo y adquirir hábitos de vida saludables, como por ejemplo, hacer actividad física. El ejercicio físico nos aporta autoconfianza, calidad de vida, energía, lucidez mental y por supuesto, fuerza física.

El sitio Mejor con Salud difundió cinco trucos para obtener la motivación necesaria para realizar algún deporte.

Ponete un objetivo: hay que empezar de a poco para evitar lesiones, y lo mejor es fijando metas a corto plazo y avanzar de forma gradual. A medida que vas cumpliendo con ellas, irá creciendo tu ambición de ir por más. Anotar tu progreso en una agenda te permitirá ver los resultados y comparar tu estadística.

Disciplina: hay que cumplir con los días y los horarios que te has estipulado para hacer deporte. No importa si llueve, si ha venido una visita a casa o si tenés tareas por hacer. No hay que autoengañarse con excusas. Cuando sientas un pequeño remordimiento por haberte saltado una sesión tendrás el indicativo de que vas por buen camino.

El deporte es una inversión en vos mismo: tenés que pensar que se trata de una apuesta por tu salud y bienestar. Seguir una rutina de deporte no solamente nos ayuda a estar en forma, sino que también previene enfermedades e incluso es una gran ayuda para rehabilitarnos tras una convalecencia o problema de salud.

Ponete música con ritmo: puede parecer insignificante, pero el rendimiento mejora si escuchamos música que es especial para nosotros o que nos motiva más. Es obvio que debés elegir canciones con cierto ritmo y energía.

Mejorá tu alimentación: si vas a tener un mayor desgaste físico, es importante que le aportes a tu cuerpo los nutrientes que necesita. Por ejemplo, proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Consultá con un nutricionista si quieres consumir productos específicos.