Citan a Cristina, Báez y Cristóbal López por lavado y cohecho

Hasta ahora, la ex jefa de Estado se encuentra procesada en dos causas: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión, también dirigida por Bonadio, y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública, en la que también está acusado Báez y diversos miembros del anterior gobierno.

La sociedad inmobiliaria Los Sauces fue conformada en 2006 por Fernández y su fallecido esposo, el también ex presidente Néstor Kirchner, así como por su primogénito.

La causa conocida como Los Sauces surgió el pasado año tras una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer contra la ex presidenta y sus hijos, por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos relacionados con supuestos negocios irregulares con esos empresarios, a los que la Fiscalía añadió acusaciones por supuesto cohecho.

En la causa, Bonadio investiga el presunto retorno de dinero de obras públicas a la familia Kirchner de parte de empresarios cercanos, supuestamente camuflados en alquileres de cuartos de hoteles de la ex familia presidencial.

El juez federal Claudio Bonadio citó a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus dos hijos (Máximo y Florencia) y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, en el marco de la causa Los Sauces.

