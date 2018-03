Claire Foy habló sobre la disparidad de sueldo en The Crown

Hace poco más de una semana, trascendió que la actriz Claire Foy, que protagoniza las primeras dos temporadas de The Crown (Netflix), ganó menos que su co-protagonista masculino Matt Smith. La diferencia salarial volvió a poner en escena el trato distinto que reciben hombres y mujeres en la industria del entretenimiento. El movimiento “Time's up” le pidió a Smith que donara ese movimiento y ahora la propia Foy salió a hablar.

En una entrevista para Entertainment Weekly, la actriz defendió a su compañero y dijo que él se siente tan incómodo como ella de haber quedado en el foco de una discusión que no buscó pero también reconoció que era llamativa la brecha salarial, teniendo en cuenta que el personaje principa es justamente una mujer.

"Me sorprende todo porque estoy en el centro de la historia, y encontrarme en el centro de algo es una situación que me pone incómoda, que me hace sentir muy fuera de mi lugar –dijo–. Pero no estoy sorprendida por el interés del asunto en el sentido en que era un drama liderado por una mujer. No me sorprende que la gente viera la historia y dijera «Bueno, esto es un poco extraño». Pero sé que Matt se siente como yo, y que es incómodo encontrarte en el centro de algo que realmente nos buscaste".

Tras una campaña online, el movimiento "Time's Up" instó a Smith a donar la diferencia salarial al movimiento. Por su parte, la productora de la serie, Left Bank Pictures, se disculpó públicamente.

"Claire y Matt son actores increíblemente talentosos que, junto con todo el elenco de «The Crown» han trabajado incansablemente para dar vida a nuestros personajes con solidaridad e integridad. Como productores de «The Crown», en Left Bank Pictures somos responsables de los presupuestos y salarios; los actores no son conscientes de quién obtiene qué y no pueden ser considerados personalmente responsables del pago de sus colegas", aclararon.

Smith, que interpreta en la ficción a Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II (Foy), en las dos primeras temporadas de la serie, recibió un salario mayor pese a que su papel era secundario. Según los productores, Suzanne Mackie y Andy Harries, esa diferencia se debe a que Smith era más conocido que Foy por su participación en la remake de Dr. Who.