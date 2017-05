Clásico: robaron baterías de 4 autos estacionados cerca del parque

Según indicó, su auto no fue el único. Además del suyo, 4 autos más estacionados en la cuadra fueron violentados y sus baterías sustraídas.

Sin embargo, ésta vez fue diferente. Cuando terminó el encuentro deportivo, Omar regresó a donde había estacionado su auto y descubrió que había sido violentado. “Vimos que la parrillita estaba rota, abrieron el capó y sacaron la batería. Al menos no me cortaron los cablecitos de la conexión”, dijo con un dejo de ironía.

En diálogo con el periodista Fernando Carrafiello en Radiópolis (Radio 2), Omar contó que este domingo fue al estadio Marcelo Bielsa para presenciar el partido entre Newell´s Old Boys y Rosario Central. Dejó estacionado su auto, un Volkswagen Senda en Ricchieri y Zeballos. “Siempre dejo el auto ahí, en ese radio, porque está el edificio de la Guardia Urbana (GUM) cerca y nunca pasó nada”, señaló.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo