Clausuraron 200 locales vinculados a la panificación

Los cierres fueron por irregularidades en los papeles: certificados vencidos, falta de habilitación y otras faltas menores. Turrín aclaró que estos locales no modifican el precio del pan e hizo un balance de lo actuado desde la secretaría en los últimos siete meses: “En lo que va del año se hicieron alrededor de 17 mil inspecciones”. En 700 casos se ordenaron clausuras. Doscientes de estos locales estaban vinculados al rubro de venta de productos de panificación.

La Municipalidad clausuró 200 comercios del rubro panificación. No todos ellos, aclararon son panaderías. En lo que va de 2017 se realizaron 17 mil operativos de control.

