Colectivero discutió con un pasajero y se infartó mientras manejaba

Un colectivero de la empresa Semtur de transporte urbano se infartó este domingo por la noche cuando manejaba por Córdoba y Francia. Un joven estudiante de Medicina fue quien primero lo asistió. Pasajeros señalaron que antes de la descompensación, el chofer había discutido con un hombre quien luego fue demorado. No se contaron heridos y el conductor quedó internado en la unidad de Coronaria de un centro de salud privado.

