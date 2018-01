Colectiveros deben permitir a los pasajeros llevar reposeras

Se puede viajar en colectivo y llevar reposera. Aunque parece una obviedad, el Ente de la Movilidad municipal fijó por resolución el permiso para que los pasajeros puedan trasladar este tipo de sillas consigo, luego de que un grupo de personas con destino a la zona balnearia de la ciudad, se quejara porque no se les permitió subir a una unidad porque llevaban consigo asientos playeros.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), el director del Ente de la Movilidad de la Municipalidad de Rosario, Carlos Comi confirmó que un grupo de jubilados denunció que no se les permitió ascender a un coche de la línea 153 porque cargaban reposeras, teniendo en cuenta que se dirigían a la zona de playas de la ciudad. “La ordenanza vigente prohíbe al pasajero llevar bultos que ocupen más de un asiento pero no alcanza a una reposera, no es razonable”; sostuvo.

En ese sentido y para evitar nuevos inconvenientes, el ente redactó una resolución en la que se les comunica a los colectiveros que deben habilitar el pasaje a usuarios que se trasladen con asientos playeros. “No desvirtúa el sistema ir con una mochila, un bolso. Entonces, una reposera está plenamente contemplada”, observó.

Bicicletas

El funcionario también reveló que se estudia la posibilidad de sumar “bicicleteros” en todas las líneas de colectivo que acercan al usuario a los balnearios rosarinos, tal como hace la línea de la Costa. La iniciativa contempla la revisión de parte de especialistas sobre el lugar donde ubicar el rodado. Actualmente, se deja en el frente del coche.

Frecuencia y tarifa

Consultado por la periodista Evelin Machain sobre los reclamos en relación a las frecuencias del transporte urbano, señaló: “Hay un cuadro de invierno y otro de veranos como en todas las ciudades. Este año hemos tenido una mejora de la frecuencia del 4 por ciento con respecto al verano pasado. En estos meses hay una actividad menor y siempre hay reducción de choferes porque se van de vacaciones. Estamos en un proceso de transición”. En ese sentido, Comi se mostró confiado en una progresiva mejora de la calidad del servicio.

Luego, apuntó a la falta de respuestas de parte del Estado nacional en relación al precio del boleto. “Ya los pedimos, tenemos que poder acceder a tarifas más bajas, el ministro (de Transporte Guillermo) Dietrich se comprometió a homologar la Sube con la Movi para que muchos usuarios jubilados y quienes cobran asignaciones sociales puedan pagar la mitad de lo que pagan ahora”.

Comi descartó que haya alguna modificación en relación a los subsidios que la Nación gira al interior: “Aspiramos a que no vayamos al revés. La solución no la pueden abordar las ciudades solas. Debe haber una asociación, codo a codo, con la Nación porque son fondos que todos pagamos con el combustible y los peajes”.