Comisario detenido por gatillo fácil: "Le robaron la vida a mi sobrino, son asesinos"

En el marco de la audiencia imputativa contra el comisario Sergio Di Franco, acusado de matar por la espalda a Juan Cruz Vitali, de 23 años, la tía de la víctima reclamó este martes justicia y apuntó contra los policías que participaron del operativo: "Le robaron la vida a mi sobrino y quiero que se pudran en la cárcel". Di Franco quedó detenido por homicidio simple agravado por su función pública.

"Son asesinos, no hay nada más, y los asesinos tienen que pagar", dijo Fernanda, la familiar de Juan Cruz, quien evadió un control policial con su Ford Focus en la madrugada de este domingo en Capitán Bermúdez y fue asesinado de un balazo en la nuca tras una persecución.

"Nadie va a decir nada de mi sobrino porque era un chico sano, no era un falopero, no era un drogadicto, no era un delincuente, como están diciendo. No se escapó porque tenía droga en el auto, se escapó por miedo de la policía porque era un nene", afirmó la tía del joven este martes a la mañana frente a los tribunales de San Lorenzo, en sintonía con el dramático relato de la novia de Juan Cruz.

Fernanda continuó: "No le dijeron «bajate del auto y dame los papeles», le dispararon. Lo persiguieron a los tiros, le chocaron el auto con la chata, se bajaron y en lugar de pedirle los papeles, le tiraron".

"Espero justicia pero a mi sobrino no me lo devuelve nadie. Juan Cruz ya no está más. Somos gente de trabajo, no conocemos esto, todo esto lo estamos conociendo ahora, lo mirábamos por televisión, porque somos una familia de laburo, una buena familia que la destruyeron", agregó.

La tía y la familia de Juan Cruz estuvo acompañada por los amigos del joven. Unas 150 personas se sumaron al pedido de justicia y según relató el periodista de Radio 2 Ariel Borderi hasta los estudiantes de un colegio secundario que está ubicado frente al lugar se asomaron por las ventanas y apoyaron con aplausos.

Prisión preventiva por "homicidio simple"

Por su parte, la fiscal Melisa Serena acusó al comisario Di Franco por "homicidio simple" y esa es la carátula de la causa. De hecho, el policía quedó detenido con prisión preventiva por 60 días.

Según la acusación, el delito no se enmarca en un abuso de las funciones policiales ni se trató de un accidente, sino que el comisario mató al joven por la espalda.

Según el preinforme de la autopsia, el disparo ingresó por la nuca (la víctima estaba de espaldas). Además, hubo más de un tiro en la escena del crimen: hay disparos en el auto, en el frente de la casa a donde se dirigía el joven (de un familiar) e incluso en una heladera.

"No fue un hecho fortuito o accidental, sino que ha habido un accionar más allá de los deberes de la policía", señaló la fiscal al término de la audiencia.

Confirmó que se realizó la toma de dermotest a tres policías (dos más además de Di Franco) y al fallecido. Serán peritados los celulares y los handies de los agentes y la autopsia se realizará bajo el protocolo de Minnesota. También se procedió a la extracción de sangre y orina de los policías, además del examen toxicológico del joven fallecido.

Los policías involucrados, dijo la fiscal, están en disponibilidad y se les secuestró el arma reglamentaria. Además, se pidió que la Policía Federal intervenga en la investigación de lo que se encuadra en un caso de gatillo fácil policial.