Cómo aprovechar el Hot Sale y no caer en ninguna trampa

Ante cualquier situación irregular, se debe reclamar primero ante la empresa y, si no se obtiene una respuesta favorable, asistir a los organismos de Defensa del Consumidor o Defensoría del Pueblo para asesorarse y continuar el reclamo.

- Constatar que la dirección de la página web segura comience por “https://” en lugar de “http://”. Esto significa que los datos ingresados (por ejemplo los de la tarjeta de crédito) no podrán ser robados.

- No usar redes de wifi abiertas para evitar que le roben datos.

De acuerdo a lo que explicaron en un comunicado oficial, las compras on line se rigen por la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué hay que tener en cuenta para comprar durante los tres días que duran las ofertas y cuáles son los reclamos que se pueden efectuar?

Una nueva edición del Hot Sale rige hasta el miércoles y con ella, las posibilidades de caer en trampas que afecten al bolsillo. Para no ser víctimas de estafas, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe recordó una serie de aspectos a tener en cuenta.

