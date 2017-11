Cómo crear una nube de tags y usarla en el aula

Una nube de tags (también llamada nube de etiquetas o nube de palabras) es la representación gráfica de las palabras más usadas en un texto. Consiste en determinar el número de veces que se repiten las palabras haciendo que éstas aparezcan destacadas en la representación, generalmente con un tamaño mayor o un color diferente. Existen otras formas de crear nubes de tags, todas ellas con una finalidad similar aunque con distintos procedimientos.

Aunque originariamente era un método para resumir las temáticas de los blogs y las páginas web, en los últimos años las nubes de tags están ocupando su hueco en las aulas de todo el mundo al ser un recurso tremendamente sencillo de utilizar, y que aporta una información que muchas veces puede llegar a ser muy interesante para los estudiantes. El portal educaciontrespuntocero propone una serie de webs que te enseñarán a crear tu propia nube.

¿Cómo crear tu propia nube de tags? Lo primero, necesitarás el texto que quieres utilizar como base. Prepararlo, ya un capítulo de un libro, un artículo de un diario o lo que quieras. Evidentemente necesitarás que la información esté en formato digital y que puedas copiarla y pegarla. en el ejemplo, se ha tomado el texto de este artículo sobre Minecraft, con lo que las nubes de tags que se han generado con los diferentes servicios tienen todas palabras clave relacionadas con las mismas palabras que son clave a lo largo del artículo.

Una vez lo tengas, continuá leyendo y probá los siguientes servicios y páginas web para crear gratis tus propias nubes de tags:

TagCrowd

Posiblemente uno de los más sencillos de utilizar sea TagCrowd, que carece de algunas opciones (sólo muestra las palabras con diferentes tamaños, según la frecuencia de aparición) pero, por el contrario, ofrece una interfaz muy simple de utilizar junto con algunas opciones añadidas como la elección de idioma para excluir las palabras más usadas y sin importancia en la nube, como los determinantes y las proposiciones.

Wordle

De una forma muy vistosa y ligeramente personalizable (en color, tipografía, formato, disposición, y otros) nace Wordle, una web con la que crear estas nubes con un par de clicks. Lo malo es que necesita tener Java instalado (y que va algo lento); lo bueno, que tiene unas opciones avanzadas muy atractivas para los usuarios más puestos en la materia y que, aunque es muy sencillo, el resultado final está bien logrado.

World Cloud Generator

Un particular, Jason Davies, creó el Word Cloud Generator que impacta por ser tremendamente visual en el primer vistazo. Y por si esto fuera poco permite orientar las palabras con diferentes ángulos (completamente personalizado por el usuario), asignar diferentes magnitudes de proporción o también asignar la tipografía. Lo malo, que sólo detecta el inglés y por tanto los determinantes, pronombres y otras palabras comunes en el idioma español aparecen en esta nube de tags… y lo ideal será eliminarlas previamente de nuestro texto.

Tagul

Tagul quiere ir un paso más allá de las nubes de tags para unirlas con creaciones artísticas, y esto nos permite crear nubes con diferentes formas predefinidas. Por ejemplo un ovni, una letra o un carácter, y que las palabras se adapten a esta nueva forma. Especialmente interesante un gestor que te permite poner o quitar determinadas palabras (y dado que no reconoce español esto es casi imprescindible) y con la que podremos conseguir mucho con muy poco. Aunque tiene opción de pago, la versión gratuita es lo suficientemente interesante como para usar en el aula.

Nube de Palabras

Una de las herramientas más complejas pero a la vez más sencillas de utilizar es Nube de Palabras, un servicio heredado del original inglés —WordClouds— que precisamente se lleva muy bien con los textos en español, y que dispone de una muy amplia variedad de características para personalizar nuestra nube de etiquetas. Y no sólo relativas al diseño, forma o colores, también dispone de un completo asistente que te lleva paso por paso configurando la imagen.

Word It Out

Copiás el texto, generás y listo. Es imposible que el funcionamiento de Word It Out pudiera ser más simple de lo que es, con algunas personalizaciones puntuales en cuanto al diseño pero con la necesidad de eliminar manualmente aquellas palabras más comunes y menos importantes (como determinantes, artículos, etc.).

Wordsift

Insertás el texto y automáticamente genera la nube de etiquetas, que puedes personalizar de múltiples formas y maneras. Wordsift es un motor potente para crear este tipo de recursos en el aula, con la pega de que toma todas palabras —incluidas las menos importantes—; por otro lado, permite una cierta interacción con la que, por ejemplo, podemos hacer clic en una de las palabras y el motor nos muestra en qué partes del texto se ha encontrado.

Vocabgrabber

Más que una app para crear nubes de etiquetas, VocabGrabber es una herramienta para detectar vocabulario interesante dentro de un texto. Su motor es capaz de extraer las palabras más importantes de entre las utilizadas en el texto, marcando ejemplos y determinando definiciones o temas a los que pertenece el conjunto; así puede ser utilizado para análisis y comentarios de texto. Como único —pero gran— inconveniente está que trabaja exclusivamente en inglés.

Wordsalad

Disponible para iOS y Android, la app permite desarrollar nubes de palabras eligiendo aspectos relevantes como el color o la tipografía del texto así como la disposición de las términos. Una vez se tenga en resultado deseado, es posible salvarlo, por si se quiere modificar en el futuro, o exportarlo al móvil para compartirlo con terceros a través de apps de mensajería o redes sociales.

Tagxedo

Esta herramienta permite la realización de nubes de palabras en tiempo real a partir de un texto plano, la dirección de página web, un perfil de Twitter o un feed RSS. Permite personalizarlas gracias a la amplia gama de herramientas de diseño y forma, además de dar la opción de crear varias miniaturas de cada diseño para elegir la mejor. Al terminar, se puede guardar en el disco duro o, a través de su tienda on line, encargar ‘merchandising’ con la nube impresa en él.