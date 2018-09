¿Cómo evitar los accidentes con quemaduras?

Hace unos meses, se produjo en Rosario un accidente que dejó un saldo de casi una decena de personas con graves quemaduras. Fue en una Terminal Portuaria en Puerto San Martín y lamentablemente este tipo de hechos se repiten en una ciudad de más de un millón de habitantes y con un corredor fluvial por el sale el 80% de las exportaciones de soja.

Rosario3.com, entrevistó a Osvaldo Freddi, médico especialista en quemaduras, quien aseguró: “Atendimos a todos los accidentados que eran 9 adultos. El motivo de la explosión y del posterior fuego se debió al gas que se desprende del mismo producto que se acumula y por una circunstancia como puede ser un cortocircuito, hizo que estallara”.

¿Rosario cuenta con lugares a los que se puede recurrir en estas circunstancias?

Primero, esas plantas cuentan con personal preparado para atender la primera emergencia, incluso hacen trabajos de prevención, educación y simulaciones para estar alertas ante el posible accidente.

Las plantas también cuentan con la adecuación de su infraestructura para evitar este tipo de accidentes, pero a veces, éstas son rebasadas y se ocasionan episodios que desencadenan accidentes

¿También la sociedad está expuesta a accidentes caseros?

Sí. Estamos en invierno y, justamente, este es el momento en que debemos poner la atención sobre el control de las garrafas antes de ponerlas en uso, chequeando si tienen o no pérdidas. Otra precaución que debemos tomar es cuando los automotores tienen problemas de temperatura; al controlar el radiador de los mismos, debemos tomar precauciones ya que la presión del agua a altas temperaturas puede causarnos quemaduras y afectarnos no sólo el torso y las extremidades sino el rostro y los ojos.

Si en estos tiempos en los que todavía quedan algunos días de bajas temperaturas queremos calefaccionar los cuartos, deberemos asegurarnos que las estufas trabajen correctamente. No se debe poner ropa cerca de las mismas, ni arrimar calentadores donde haya cortinados o alfombras. Al encender una estufa de gas no debemos estar parados delante de la misma, sino a su costado. En la cocina habiendo chicos se recomienda no usar las hornallas de adelante. Si se las usa, tener la precaución de colocar el mango de ollas y sartenes hacia atrás.

¿Cómo cuidar a los chicos?

Un cuidado especial merecen los niños en relación a la posibilidad que sufran accidentes; no se debe dejar a su alcance los fósforos además de educarlos acerca del peligro del fuego. Otra precaución: no se debe fumar en la cama. Se debe tener en cuenta que los colchones de gomaespuma se confeccionan con productos químicos que al tomar contacto con el fuego despiden un tóxico que al ser inhalado daña las vías respiratorias y en algunos casos el daño suele ser irreversible.

¿Qué ocurre con quienes viven en edificios?

En la ciudad debemos educar a quienes viven en edificios sobre qué hacer en caso de incendios, no sólo cumplir con las disposiciones de tener cada tantos pisos los extinguidores, sino saber qué hacer si aparecen las llamas, ubicando en forma visible una señalética clara que ayude a sus habitantes a tomar los recaudos suficientes. Autoridades, instituciones intermedias y ciudadanos debemos tomar a nuestro cargo la difusión de las medidas de precaución y advertencias. En esos lugares debería ser obligatorio además de las luces de seguridad, alarmas y censores de humo.

¿Qué precauciones se deben tomar con las emanaciones de monóxido de carbono?

Insistir con una comunicación pública clara y contundente. Aún hoy, en muchos hogares sus habitantes usan el tradicional brasero, el que nunca debe dejarse encendido dentro de la habitación, ya que aconsejamos que una vez calentada la habitación, se debe sacar afuera de la misma al tiempo de asegurarse de dejar una ventilación para la entrada de aire del exterior ya que su inhalación induce al sueño y termina con una tragedia.