Cómo impactará en Rosario el paro nacional del lunes

El próximo lunes se llevará a cabo el paro que anunció la CGT, al que se adhirieron las dos CTA. Se harán por lo menos tres cortes de tránsito en accesos a la ciudad y una movilización en el centro de la ciudad. No habrá clases en escuelas públicas, recolección de residuos, colectivos, bancos ni atención en organismos públicos. En tanto, los peones de taxis no trabajarán y será opcional en el caso de los titulares, ya que al no haber actividad en las estaciones de servicios no podrán cargar combustible.

Según informó a De 12 a 14 (El Tres) Eduardo Delmonte, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), se realizarán piquetes en el acceso a la autopista a Buenos Aires; en Presidente Perón y Circunvalación; y en Juan José Paso y Circunvalación.

El secretario general de Amsafé Rosario Gustavo Teres manifestó que a las 10 se llevará a cabo una movilización en Córdoba y Corrientes.

En tanto, el gremio de peaje Sutracovi se suma a la medida de fuerza con asistencia a los lugares de trabajo.

Tampoco habrá vuelos, ya que los Sindicatos Aeronáuticos Unidos anunciaron su adhesión.

Por su parte, Juan Gómez, del Sindicato de Empleados de Comercio, explicó que los centros comerciales podrían abrir, pero habrá trabajadores que no estarán en condiciones de ir, ya que no habrá colectivos y estará reducida la cantidad de taxis.