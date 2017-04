¿Cómo influye el entorno sobre las parejas con dificultades para tener un bebé?

“No es infrecuente escuchar a parejas que nos dicen: ´nosotros nos hemos alejado de algunos amigos porque todos ellos tienen chicos y nosotros no; y nos sentimos incómodos. Nos da mucha alegría ver a los chicos de los amigos y al mismo tiempo nosotros nos sentimos mal´”, apuntó.

Tener un hijo es probablemente el mayor acto de realización de un ser humano, y por eso el hecho de que a una pareja le cueste mucho concretarlo, puede tornarse en una situación sumamente dolorosa. Algunos entornos familiares y sociales pueden ayudar a atravesar ese momento, otros no tanto.

