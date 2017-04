¿Cómo protegernos del cáncer de piel?

Es necesario que el paciente y el público en general conozca esta información para protegerse. No es que no debemos exponernos al sol, pero sí debemos cuidarnos en los horarios picos, utilizar ropa adecuada, sombreros, ropa manga larga en su momento, protectores solares que abarquen el espectro A y B y que sean de buena calidad.

- Las ultravioletas B son las responsables del bronceado, y tienen una incidencia más certera sobre el cáncer de piel. Tienen efecto carcinogénico porque afectan el DNA de las células epidérmicas, no atraviesan los cristales, y se frenan en la capa epidérmica, en la capa superficial de la piel.

