¿Cómo se tratan los zumbidos en los oídos?

Es poco frecuente que haya tinnitus sin sordera. Si bien no hay tratamiento médico se han diseñado soluciones tecnológicas. La primera fue el programa llamado Tinnitus Retraining Therapy, que se hace a partir de la aplicación de sonidos. Luego aparecieron audífonos que permiten producir sonidos especiales que interfieren con el tinnitus y pueden ayudar a quien los padece a mejorar.

“Tinnitus es una palabra del latín con la que se nombra a sonidos 'fantasmas' que no están en el medio, una especie de alucinación auditiva. Solamente lo percibe la persona que lo tiene. En la mayoría de los casos es a la vez una disminución auditiva”, explica.

