Cómo trabajar en las escuelas las fechas patrias

Trabajar las fechas patrias en las escuelas puede resultar rutinario y aburrido para los chicos, y cansador para los docentes. Sin embargo constituye una gran oportunidad para cruzar múltiples disciplinas y concretar una obra que permita a los estudiantes conocer en profundidad la importancia de la efeméride y no olvidarla.

