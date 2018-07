Cómo trabajar la Inteligencia Emocional a través del cine

Al igual que existen multitud de cortometrajes dedicados al tema de la Inteligencia Emocional, hay películas que consiguen mover algo en nuestro interior ya sea porque nos sentimos identificados con los personajes o porque empatizamos con ellos. El portal educaciontrespuntocero propone una recopilación de películas con las que podrás invitar a tus alumnos a ver más allá de lo aparente y a reflexionar sobre las emociones tanto de sus protagonistas como de las suyas propias.

1. Wall-E

Producida por Walt Disney y Pixar, este largometraje de animación no sólo puede utilizarse para trabajar con los estudiantes educación medioambiental, también sirve para trasladar al aula la inteligencia emocional de la mano de sus protagonistas: los robots Wall-E y Eve. La primera parte, por ejemplo, carece de cualquier diálogo, lo que resulta interesante a la hora de estudiar los gestos que hacen o las expresiones que se transmiten el uno al otro (sin utilizar palabras) y como esta relación se afianza y fortalece para dejar lantentes emociones y sentimientos.

2. El indomable Will Hunting

Esta peli dirigida por Gus Van Sant, también sirve para abordar en el aula la inteligencia emocional así como para comprobar como el joven Will Hunting – un genio de las matemáticas- aprende a gestionar sus emociones y sentimientos con las ayuda del terapeuta Sean Maguire.

3. Juno

Identificar nuestras emociones, lo que sentimos, no siempre es fácil, y menos aun cuando hablamos de adolescentes. Esto es precisamente lo que le sucede a Juno, una joven embarazada de 15 años que no sólo identifica con una asombrosa facilidad sus emociones y aquello que quiere y desea. Esta capacidad le permite, además, detectar lo que necesitan las personal de su alrededor en el plano emocional, conectando con ellas.

4. Amelie

La actriz francesa Audrey Tautou encarnó en este largometraje, con tintes de realismo mágico, a la joven Amelie, una chica especial y diferente a otras jóvenes de su edad. Cuando cumple 23 años, Amelie decide que se esforzará porque las personas que tiene a su entorno logren la felicidad. Pero, ¿qué sucede con la suya? En el mundo que construye (la imaginación, las emociones positivas o el entusiasmo son fundamentales) también asoman sus inseguridades y miedos a los que deberá enfrentarse si quiere alcanzar la felicidad propia.

5. La mecánica del corazón

Una película de animación francesa basada en el libro homónimo del escritor, cantante y director de cine Mathias Malzieu. Cuenta la historia de Jack, un niño que nace en la ciudad de Edimburgo en un día tan frío que su corazón se congela y para reanirmalo le implantan un reloj de cuco. Eso sí, tiene que seguir unas reglas: no tocar las agujas del reloj, dominar el sentimiento de la furia y nunca enamorarse si quiere que el reloj de cuco no se detenga. Todo cambiará para Jack tras conocer a una chica que le robará su corazón, lo que no le impide lanzarse a toda una aventura que le llevará desde su ciudad natal a Granada. ¿Los sentimientos se pueden reprimir? ¿Cómo es el camino a la madurez y el desarrollo personal? Estas cuestiones se resuelven a medida que la historia avanza.