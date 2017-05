Computadoras en Rosario: más baratas pero pocas a la vista

De todas formas, según dijo, el consumo no se modificó por las bajas de precios. “A pesar de la reducción, la demanda sigue estando bajo. Viene a comprar la persona que se le rompe una computadora y que la necesita”, precisó.

Calatayud estimó que los precios continúan más alto que en el exterior y en comparación, por ejemplo, con Chile. “Pero en electrónica es todo tan dinámico que no hay hoy un parámetro fijo, es un modelo nuevo en donde prácticamente todo es importado. De acá, nacional, quedará lo más básico, que se achica casi hasta desaparecer” , describió.

Desde el sector mayorista aseguraron que “hace un mes y medio que no hay nada, no bajaron los precios como se esperaba y lo que está ocurriendo es que los que ensamblaban equipos en el país ahora importan directamente uno terminado”. El impacto del 35 por ciento menos por la quita de aranceles, dijeron desde una de las firmas dominantes del mercado, se licúa en parte con los otros gastos que tienen los empresarios.

En otros puntos de venta, como RS Computación, ingresó una notebook modelo i5 que vendieron a 12.800 pesos y una i3 a 10.600. Máquinas que oscilaban los 15 mil pesos meses atrás, dijeron ante la consulta de este medio. Musimundo recibió este viernes equipos en reposición y adelantaron que “se publicarán nuevas ofertas”. Adelantaron que habrá rebajas pero reconocieron que en el último mes hubo muy poco movimiento y casi no tuvieron mercadería para exhibir.

En ese sentido, Calatayud explicó que para cubrirse de cualquier problema o traba que pueda existir en el ingreso de la mercadería muchos importadores reducen el precio recién cuando el lote está en su poder y no antes.

“De a poco llegan los nuevos precios y van bajando hasta un 40 por ciento. Los proveedores nos dicen que el impacto se dará de forma total a partir de junio”, aseguró el empresario local a Rosario3.com y completó: “Les tienen que entrar productos todavía porque son embarques que se pidieron y la operación no está concretada o aún no pasó por la aduana”.

La quita de aranceles del 35 por ciento a la importación de computadoras, notebooks y accesorios no termina de impactar de forma uniforme en Rosario. Mientras algunas casas señalan que hubo una reducción de precios de hasta 40 por ciento con respecto a meses anteriores, para otros el descenso fue muy leve y el mercado se agravó por la baja del consumo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo