Con cara renovada, la Rambla Catalunya relanza la temporada de verano

La Rambla Catalunya se relanza para esta temporada de verano con un rostro renovado de forma integral. no sólo por las mejoras y el cambio de concesión de los bares, también por una oferta amplia de actividades recreativas y saludables.

Obras y bares

Este viernes, la Empresa del Estado Municipal (EEM) Costanera Rosario presentó el trabajo que se realizó de cara a una revitalización total de la costanera norte.

"Estamos teniendo muy buenas jornadas con mucha cantidad de gente, y con muy buen trabajo de las áreas de Control municipal en la zona que nos permiten tener tranquilidad para que las familias se puedan acercar y disfrutar", destacó Lucas de la Torre, gerente de EEM Costanera Rosario.

Los cinco bares tradicionales de la Rambla afrontaron una renovación completa de los espacios y estrenaron nombre y cartelería: Rambler (ex Mordisco), Chulavista (ex Caracolas), Hemingway (ex Sr. Arenero), Serena (ex Primavera) y Kingston Roots (ex Natural Mystic). En el primero se agregó un deck de madera; y en el segundo se mejoraron los sanitarios. Además se renovó la carta de la mayoría de los locales.

A finales de octubre, el municipio anunció la caducidad de la concesión de bares en Rambla Catalunya tras confirmarse que estaban conectados ilegalmente al servicio eléctrico. Los locales quedarán bajo la órbita de la EEM Costanera Rosario y cuando finalice la temporada de verano, se convocará a nueva licitación pública.

Durante la transición, mantuvieron su actividad para garantizar la continuidad de los 110 empleados.

Además de intervenir los bares, se realizaron múltiples trabajos en el espacio público que cientos de rosarinos disfrutan a diario: se instalaron duchas, cartelería y señalética de playa, se concretó el refulado de arena en diferentes sectores y se colocaron espacios deportivos (canchas de vóley y fútbol tenis). También se asignó personal de forma permanente a la administración de los baños públicos y el mantenimiento de la playa.

Otras mejoras incluyen la intervención artística del mobiliario urbano en plaza seca de Gallo y Costanera (a través de talleres de autocuidado de mujeres del distrito Norte), la inauguración de la Feria de Artesanos La Florida y la pintura general del paseo público. Vale mencionar a su vez la cesión de dos paredes para la realización de murales a la ONG El Paraná No se Toca.

Rampa, bicicleteros y wi-fi

Para aquellos que se acerquen a la zona para recrearse deportivamente, también hay novedades: se instaló una rampa para kayakistas; se pintó el piso en la bajada náutica ubicada en Gallo y Costanera; se determinó un sector de la playa para practicar kitesurf y se renovó la plaza de los pescadores.

En términos de movilidad y transporte, se pusieron bicicleteros nuevos, se repintó la ciclovía y se instaló un puesto de recarga y personalización de la Tarjeta Movi, el cual se constituirá también como Punto Movi Joven, ofreciendo la posibilidad de sumar puntos a aquellos que lo visiten.

Dos datos a tener en cuenta: habrá wi-fi disponible para quienes deseen descargarse la aplicación en ese momento y estará disponible la Caja Verde con herramientas para reparar bicicletas.

Actividades y agenda

Desde este sábado 6 de enero y hasta el 4 de febrero, funcionarán dos puestos de la Municipalidad de Rosario (uno recreativo y otro saludable) donde se programarán distintas actividades cada fin de semana, con el objetivo de brindar información, y concientizar a la población sobre distintas temáticas de interés.

Entre las propuestas, se contemplan charlas sobre alimentación natural y para celíacos, encuentros para debatir sobre la realidad de los humedales y la biodiversidad, y talleres de biorrepelentes con plantas aromáticas y medicinales y de realización de aguas saborizadas con hierbas.

En cuanto a la salud, se propondrán campañas destinadas a la prevención de distintos tipos de cáncer, dengue y VIH. También se harán controles de salud bucal y colectas de sangre, y acciones sobre consumo responsable, tabaquismo y promoción de la donación de órganos, tejidos y células.

Los viernes, sábados y domingos de 16 a 20, en el puesto de movilidad va a ofrecerse la inscripción a Mi bici tu Bici para aquellos que quieran formar parte del sistema.

Los días sábados, además, se invitará a los visitantes a jugar con distintos dispositivos lúdicos que tienen como objetivo reflexionar sobre nuestras prácticas de movilidad, apostando a la democratización del espacio público.

Durante febrero se realizarán también recitales con artistas locales para toda la familia.

Acceso gratis a La Florida

Desde este fin de semana, todos los sábados, los primeros cien ciclistas que lleguen al balneario La Florida podrán ingresar de manera gratuita.

Además, los domingos tendrán entrada gratis los primeros 100 visitantes que hayan llegado en la Línea de la Costa y presenten el boleto del viaje.