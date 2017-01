Con duras críticas, Henn pide a la UCR que se vaya de Cambiemos

Según el ex vicegobernador, son "varios los diputados provinciales, intendentes y concejales del radicalismo que tienen malestar por la situación del partido". "Si a Cambiemos le va bien, el radicalismo quedará absorbido. Si le va mal, lo destruirán", aseguró.

El ex vicegobernador Jorge Henn pidió al radicalismo que se vaya de Cambiemos, ya que considera que formar parte del gobierno nacional "afectó la identidad partidaria". Además, tildó de "espuria" la decisión de la Convención Nacional del partido de integrar un espacio político con el PRO. Las declaraciones tienen lugar este lunes, cuando el presidente de la UCR, José Corral, definía por la noche la próxima estrategia electoral junto con el presidente, Mauricio Macri.

