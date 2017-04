Con la neuroimagen se puede predecir el Alzhéimer con 15 años de antelación

Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 47,5 millones de personas con demencia y, si no se encuentra una cura efectiva, se prevé que en 2050 el número de casos se habrá triplicado.

