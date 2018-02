Condenan a chofer de tragedia de Mendoza que dejó 19 muertos

El Tribunal de la Octava Cámara del Crimen de Mendoza condenó este martes a 20 años de prisión a Francisco Sanhueza, el chofer de nacionalidad chilena que el año pasado protagonizó el peor accidente en la historia vial de Mendoza, donde se produjeron 19 muertes y 21 heridos cuando un micro de la empresa TurBus volcó en una curva de la ruta 7, en la localidad de Los Horcones.

La llamada tragedia de Los Horcones superó en gravedad al siniestro ocurrido el 17 de febrero de 2014, cuando chocaron de frente un micro de la empresa Mercobus y un camión que circulaba en contramano por la ruta 7, a la altura del Autódromo Jorge Ángel Pena, en el departamento de San Martín, con un resultado de 17 muertos.

Luego de cinco extensas jornadas el tribunal mendocino condenó por homicidio simple con dolo eventual, más la inhabilitación para conducir automotores, al chofer de la empresa TurBus que volcó con su ómnibus en la ruta 7, a la altura del Parque Provincial Aconcagua.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel.

Así quedó el micro en Horcones. (achivo Télam)

La tragedia vial ocurrió en la madrugada del 18 de febrero de 2017 sobre la ruta nacional 7 en la localidad de Los Horcones.

Luego de cinco audiencias, en la etapa de alegatos, tanto la fiscalía como la querella solicitaron al Tribunal una condena por "homicidio simple con dolo eventual", en tanto que la defensa del chofer reclamó solo "homicidio culposo".

Luego de la lectura del fallo, uno de los abogados de la querella dijo:" Estamos satisfechos porque el tribunal hizo lugar al planteo de la fiscalía y la querella, ellos valoraron las circunstancias y particularidades del autor, en cinco días conoceremos los fundamentos de los jueces sobre la condena".

Por su parte, uno de los querellantes identificado como Martín Sevilla se refirió al fallo y dijo a Télam que se trata de "un caso ejemplar, va a servir como precedente para distintos casos, si no había una condena y un encuadramiento de los hechos ocurridos con dolo eventual en estos casos no se podría aplicar esta figura para accidentes de tránsito".

Sevilla dijo que el chofer "conoció el riesgo de un accidente fatal, él manejó rápido porque le parecía agotador el tiempo de la aduana, además las pericias viales fueron determinantes para mostrar el hecho incuestionable que la causa del accidente es la velocidad".

Cerca de 50 personas, entre familiares de víctimas y sobrevivientes, escucharon emocionados el fallo, y en cierto momento se escucharon insultos contra el chofer.

Gustavo Oros, padre de una de las víctimas, Eliana Oro de San Juan, quien estaba embarazada al momento del accidente, destacó el fallo y pidió que "esto sea un ejemplo para los demás conductores, le damos gracias a la justicia mendocina y Argentina".

Unos de los sobrevivientes del accidente Fernando Serna (48), ciudadano peruano residente en Mendoza, relató además sus sensaciones sobre el veredicto y dijo que "20 años de condena no me va a devolver el brazo izquierdo que perdí ni la vida a los fallecidos, nuestra lucha fue digna y dolorosa, pero hemos conseguido algo ejemplar para que no sucedan estas cosas otra vez en el futuro", concluyó.