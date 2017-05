Condenaron a un joven por "cazar pokemones" en una Iglesia

Sokolovski fue detenido después de publicar un video titulado "Cazando pokémones en la iglesia", en el que calificaba a Jesucristo del "pokémon más raro" y se lamentaba de que no había conseguido “atraparlo”.

Durante el proceso judicial el joven señaló que tiene a su madre a su cargo y que si es enviado a la cárcel durante varios años, ya no podrá encargarse de ella.

"Muchas gracias a todos por el apoyo que me dieron", dijo a la prensa el bloguero, al término de la audiencia, celebrada en un tribunal de la ciudad de Yekaterinburgo y trasmitida en directo a través de Youtube.

Ruslán Sokolovski, de 22 años, cuya liberación fue exigida por la oposición y Amnistía Internacional (AI), no admitió su culpa, negó que sea un extremista, como mantiene la acusación, y recordó que su delito no es "en absoluto violento".

