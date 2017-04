Confirman la entrega de máquinas de Báez para obra pública

La entrega fue ordenada en carácter de depositario judicial, es decir que no es definitiva, sino que se dispuso que el cuidado y preservación de la maquinara que ese encuentra en Santa Cruz quede a cargo de la Dirección de Vialidad Nacional.

"No puede soslayarse que en nuestros días existe un fuerte reclamo social que, a la par de repudiar estas conductas (posible corrupción), exige que se atienda a las necesidades de la comunidad", sostuvieron los magistrados en su fallo de cinco páginas.

