Conmoción en EE.UU.: conocida actriz a prisión por intentar asesinar a Obama

"Lo que hay en esta carta no es nada comprado. Lo he reservado para usted, señor presidente (...) Tendrás que matarme a mí y a mi familia antes de que entregue mis armas. Quien quiera venir a mi casa recibirá un disparo en la cara", le dijo a Obama en uno de los escritos.

Aseguran que también le envió una al ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

Según fuentes oficiales, a mujer buscaba envenenar al ex mandatario y otros altos funcionarios, mediante el envío de cartas que contenían ricino.

Hay conmoción en Estados Unidos. Shannon Guess Richardson, reconocida actriz de la serie The Walking Dead, fue condenada a 18 años de prisión por intentar asesinar al ex presidente estadounidense Barack Obama.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo