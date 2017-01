Conocé cuáles son las estrategias para preparar un examen

25. Centrá tu mente en la tarea que debés cumplir, porque si te invaden pensamientos sobre lo que significa ese examen para vos, qué pasa si lo perdés u otros asuntos que no se vinculen directamente con la ejecución, tu rendimiento bajará.

13. Incluí textos complementarios que no leíste, solo si considerás que tenés tiempo de hacerlo y omitiendo partes irrelevantes del texto.

4. Jugá a predecir las preguntas del examen, intentando darles respuesta y estableciendo un orden de prioridad para cada punto de un tema. También podés aplicar principios y teorías que resuelvan problemas relacionados que no fueron cubiertos en clase.

2. Averiguá cuántos compañeros rendirán ese día sobre el promedio de estudiantes anotados en la clase, lo que podría arrojar una idea de la dificultad de la evaluación. Es útil cuando los exámenes no son obligatorios.

