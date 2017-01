Consejos para entrenar cuando hace mucho calor

- Ajustar el entrenamiento. No correr carreras largas o de alta intensidad durante las horas de más calor y si se entrena al aire libre, tratar de elegir rutas o lugares en lo que haya mucha sombra.

Si bien la condición antes de empezar cualquier deporte es consultar al médico y conseguir el apto físico, el calor obliga a recaudos extra. En estos días de tanto calor debemos tener especial cuidado para que nuestro entrenamiento sea efectivo y placentero, además de no afectar nuestra salud. Debajo hay algunos tips aportados por el sitio docsalud para tener en cuenta.

