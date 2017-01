Consejos para estudiar una carrera de forma online

A diferencia de las carreras presenciales, las que se realizan a distancia brindan mayor flexibilidad, pero a cambio requieren de mayor compromiso, organización y autogestión. Puede llevar un tiempo acomodarse al nuevo ritmo, pero una vez que cada uno arma su rutina, resultan más prácticas que las tradicionales.

La Universidad Siglo XXI dio unos tips para obtener un cursado virtual exitoso:

Organizá el tiempo: una hora de máxima concentración es mejor que varias de estudio interrumpido. Hay que hacer uso de la flexibilidad de la educación online para encontrar el momento en el que estamos libres y respetarlo. Sólo así podrás aprovecharlo a full para ver las clases, estudiar y cumplir con las actividades.

Que tu familia se entere: algunos restan importancia al cursado online y no le comentan a sus familiares, que pueden pensar que están usando la computadora para dispersarse. Todos deben saber que estás cursando así no te interrumpen en esos horarios y te brindan su apoyo.

Armate un calendario: agrupá todas las actividades que tenés que hacer, que incluyen conseguir la bibliografía, bajarla, leerla, resumirla, estudiarla, repasarla, entre otras, y plasmá cada una de ellas en un calendario. Te ayudará a organizarte e ir cumpliendo con todas las fases de regularización de la materia paso a paso.

Mantené una visión global: el programa de cada materia sigue siendo tan importante como en la facultad tradicional. Conviene leerlo antes de empezar el cursado para saber en líneas generales de qué se trata cada asignatura, cuáles son sus propósitos y qué criterios se tienen en cuenta para su aprobación.

No te pierdas las clases virtuales: son instancias fundamentales para entender mejor un tema, saber cómo abordarlo y qué es lo importante. En la mayoría de las plataformas se permite la participación, de modo tal que podés sacarte las dudas en el momento, si no entendiste algo. En muchos casos las clases quedan grabadas, lo que te permite mirarlas si no pudiste presenciarlas por primera vez, o repasarlas si ya lo habías hecho.

Conectate siempre: para llevar un buen ritmo, es importante que ingreses y explores la plataforma desde el primer día. Mantené la rutina de consultar los materiales, foros y novedades diariamente. De este modo incorporarás los conocimientos de manera paulatina, además de que incentivará tus interacciones y evitará que acumules tareas.

Hacé los tests virtuales: la mayoría de las plataformas de estudio contienen un multiple choice al final de cada clase o unidad. Conviene hacerlos siempre, para evaluar si los temas principales te quedaron claros o si tenés que repasar alguno.