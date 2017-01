Contigiani al macrismo: "Van a destruir el empleo y la industria nacional"

"El mundo no está para la ortodoxia económica", remarcó el titular de la cartera de la Producción.

"En el fondo no creen en una Argentina industrializada. Para ellos lo más barato es traer todo de afuera. Ahora, que me digan qué hacemos con los millones de personas que quedan afuera de las oportunidades económicas y de integración", indicó.

El funcionario provincial consideró que "ninguna pequeña o mediana empresa puede competir con productos importados". "Para competir con bienes industriales finales de otros países tenés que tener costos sistémicos parecidos al mundo. No te digo a Asia que ya no se puede competir, te apunto a Brasil. ¿Cómo hacés que compitan si tienen la energía y los combustibles más caros de la región?", comentó.

El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, lanzó duras críticas contra el secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, quien afirmó que Argentina tiene la economía "más cerrada del mundo". Manifestó que el gobierno nacional aplica "políticas para pocos" y que "no cree en un país industrializado". Agregó que las importaciones –que considera en aumento– y la teoría del derrame "van a lograr destruir el empleo y la industria nacional".

