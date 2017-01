Para el secretario de Comercio, nuestra economía "es la más cerrada del mundo"

El secretario de Comercio expresó que no hubo "una apertura indiscriminada de las importaciones como sucedió en los '90". Agregó que durante todo el año pasado se importaron productos por 70 mil millones de dólares, cuando en el 2011 –bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner– fue de 90 mil millones.

Entrevistado por el periodista Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), el funcionario nacional manifestó que el ingreso de productos importados se debe a un proceso de "normalización de la economía", ya que "hoy es la más cerrada del mundo". "Hoy las importaciones representan el once por ciento del PBI. Es el porcentaje más bajo de los países de la región. Esto hace que haya poca competencia y que los empresarios se aprovechen de esta situación", explicó.

