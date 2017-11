Contigiani asegura que no llegó el dinero por el que cruzó a Cantard

El electo diputado nacional del Frente Progresista denunció que Santa Fe no recibió aún los 50 millones de pesos que el futuro legislador de Cambiemos aseguró que estaba disponible en el debate por El Tres. Por este motivo ambos se cruzaron: "Cantard mintió entonces porque la plata no había llegado y no llegó todavía", apuntó el actual ministro de la Producción.

El dinero que el gobierno nacional prometió aportar a los tamberos santafesinos en crisis no llegó aún. Según denunció el futuro diputado nacional del Frente Progresista Cívico y Social, Luis Contigiani, ni los 250 millones totales ni los 50 millones que iban a adelantar en septiembre, tal cual sostuvo a capa y espada el diputado electo por Cambiemos, Albord Nicky Cantard, durante el debate televisivo de candidatos a diputados nacionales y que originó un cruce bastante tenso entre ambos, por entonces precandidatos, a pesar de que el programa había concluido.

Unos 1.350 tamberos santafesinos quedaron afectados por las inundaciones de enero de este año. Ante la crisis en la cuenca láctea, se acordó un fondo a partir de la aprobación de una ley, para que la provincia destine un salvataje de 150 millones de pesos, mientras que el gobierno nacional completaba el fondo aportando un crédito de 250 millones. Por esta cuestión, se enfrentaron el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral y cabeza de lista de Cambiemos y el ministro de la Producción provincial, cuando éste último insistió en el reclamo al gobierno nacional de los 250 millones de pesos. "Como ministro de la Producción tenés que saber que hace un mes ya estaba el convenio para ayudar al sector lácteo y estamos esperando que el gobernador ponga la fecha", le respondió Cantard a Contigiani.

Cuando el debate concluyó, se pudo ver que Contigiani se acercó a “Nicky” visiblemente enojado. Aunque ya no había micrófonos encendidos, trascendió que el radical lo increpó: "No me podés acusar de mentir, no le pagaron a los tamberos lo que habían prometido", le dijo. "El mentiroso sos vos", le contestó Cantard. El episodio fue lo más resonante del debate que conjuntamente llevaron a cabo Canal 3, Canal 5, Radio 2 y Rosario3.com y La Capital.

Un mes después de esa discusión, en contacto con Rosario3.com, el todavía ministro de Producción provincial, Luis Contigiani, confirmó: “Al día de hoy todavía no ha llegado el dinero, ni los 250 millones de pesos que es el compromiso del gobierno nacional con los tamberos para enero o febrero de 2017 ni los 50 millones que se habían comprometido a adelantar, eso tampoco”.

“Cantard como no entiende en la materia, se enredó, se confundió, lo que él argumentó era el convenio por 50 millones pesos que mandaron después de que presionamos ante las necesidades de los tamberos. Los primeros días de octubre lo firmó el gobernador y lo mandamos a Buenos Aires con escribano. Entonces –insistió– en el debate mintió al negármelo”, manifestó y agregó “Por eso yo le dije que sea serio y que estudiara poque el convenio ya estaba firmado”.

El ministro explicó: “Nosotros creamos un pequeño banco en 2017 desde donde sacar los fondos con los que facilitamos los créditos para los tamberos. La Provincia se hizo cargo, hemos invertido 250 millones de pesos y llegamos a 900 y pico de productores con créditos de 400 mil pesos pero quedan 600 tamberos enojados y desesperados porque no recibieron nada e hicieron gastos a cuenta”. Finalmente, consideró que no hay posibilidad de reclamar la suma a través de la Justicia porque sólo se trata de un aporte enmarcado en la gestión política.