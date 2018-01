Contra Pullaro: “La Justicia no es responsable de la seguridad”

El presidente del Colegio de Magistrados de Rosario, Gustavo Salvador, expresó su rechazo a las declaraciones vertidas ayer por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien vinculó los múltiples casos de violencia ocurridos en la región a la administración judicial de la cual observó el otorgamiento de salidas transitorias a presos y licencias de funcionarios en el marco de la llamada feria judicial. “Son desacertadas porque la Justicia no diseña políticas de seguridad sino que resuelve los casos traídos a juzgamiento”, sostuvo.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Salvador indicó: “Considero que es una simplificación del tema que no está acorde a la realidad. No es que nos cause malestar a los magistrados sus dichos sino que en criterio de este Colegio creemos que se intenta desviar el eje de la situación al relacionar con ello las salidas transitorias y la feria, es totalmente desacertado”. En este sentido, observó: “En cuanto a las salidas hay una ley de ejecución penal y no es verdad que se otorguen más en las fiestas. Con esto se está sacando responsabilidad a quien le compete el diseño de las políticas y ver las verdaderas causas. Rosario tuvo 10 homicidios en los primeros diez días del año y no hay razón en vincularlo a las salidas transitorias y menos en el desempeño de la Justicia en la feria –y ejemplificó– en estos días hemos tenido más de 120 audiencias”.

“Se otorga el mes de enero para la feria y hay que tener en cuenta que la mayoría de los magistrados tiene una antigüedad que le da condiciones para tomarse 30 o más días de vacaciones. Lo que se podría discutir es si ese período tiene que ser otorgado a todos en enero”, planteó.

Finalmente, remarcó: “La Justicia actúa cuando el caso es llevado al análisis pero no tiene diseño ni diagramación de prevención, eso depende del poder Ejecutivo y el Legislativo”.