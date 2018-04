Contra la “dictadura del corpiño”, Anamá invitó a las mujeres a “salir naturales”

Anamá Ferreira polemizó acerca del uso del corpiño. A través de su cuenta en Instagram, la ex modelo se refirió a la “dictadura del corpiño” y consideró que ha sido impuesto cuando es un accesorio no necesario. “La industria quiere vender y nosotras somos presas fáciles

Al respecto, la ex modelo habló con el periodista Alberto Lotuf, en A Diario (Radio 2), y confirmó su postura: “Sí, hay una dictadura del corpiño, no es que una no tenga que usar más corpiño pero se trata de una imposición de hace años y nadie sabe por qué se usa. Es incómodo”, sostuvo.

“Seguramente en Rosario cuando llegan a la casa, después de sacarse los zapatos las mujeres se sacan el corpiño”, arriesgó. “Sin corpiño te sentís liberada y suelta, te hace mal usarlo con aro y sin aro también. ¿Por qué tenemos esta imposición y no podemos salir naturales a la vida?”, cuestionó.

“El corpiño es una atadura, ya en 1968 las mujeres los quemaron en Manhattan, es algo impuesto. Nacés y ya sabés que tenés que ponerte un corpiño y una bombacha, es una atadura de la industria y el marketing”, consideró.

En su Instagram escribió:

"Les quería hablar de la dictadura del corpiño. ¿Por qué tenemos que usarlo? ¿Se preguntaron alguna vez? Es algo que nos aprieta, tenemos que tener varios con breteles, sin breteles, con rellenos y sin rellenos, para el día, para la noche. Todo esto es más marketing que necesidad, la industria quiere vender y nosotras somos presas fáciles, ¿no les parece? ¿Por qué no podemos salir por la vida sin corpiño? ¿Somos libres con nuestro cuerpo? ¿Por qué tenemos que usarlos? Yo cuando llego a casa es la primera prenda que saco y siento un alivio tremendo. ¿Por qué no podemos andar por la vida sin corpiño? ¿Porque estaremos provocando? ¿Somos inmorales si salimos sin corpiños o tenemos que comprar lo que nos venden sin saber si nos gusta? Cuando salgo sin corpiño es un placer. Traten de salir sin corpiño y me cuenta la experiencia. #noqueremoscorpiños #naturalbody".