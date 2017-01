Controles en fiestas electrónicas: 4 detenidos en Mar del Plata

Durante el dispositivo, se trabajó de manera coordinada con personal de la Policía de Córdoba y contó el despliegue de equipos tácticos, más la utilización de un escáner móvil y la colaboración de canes detectores de narcóticos. Allí no se registraron detenidos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo