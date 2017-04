¿Conviene comprar el Iphone 7 en Argentina?

De no tener en cuenta lo antes mencionado, el modelo iPhone 7 de 32 GB que en los Estados Unidos cuesta u$s649; al ingresar al país hay que declarar el equipo y abonar de forma adicional uno u$s174,5 en la Aduana de AFIP. De esta forma, el precio final es de u$s823,5, sin contar el pasaje y la estadía.

También cuenta en su catálogo al iPhone 6S de 128 GB a $25.299 pesos y el iPhone 7 Plus de 32 GB a $29.799, entre otros modelos.

