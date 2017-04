Convocan a un tuitazo por Araceli para este lunes a las 12

Distintas colectivas, colectivos y personas no organizadas convocan para este lunes al mediodía a un twitazo por Araceli Fulles bajoel hashtag #AraceliTeEstamosBuscando.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo