Convocan al embajador argentino por dichos de Bullrich sobre inmigrantes

Por otra parte, reafirmó la "voluntad de trabajo conjunto", entre los gobiernos de Bolivia y Argentina. "Podemos tener diferencias políticas e ideológicas, pero en materia de lucha contra la criminalidad no hay diferencia que valga", afirmó el funcionario boliviano.

Comenzaron a registrarse las primeras repercusiones tras el anuncio del gobierno nacional sobre los controles migratorios que buscan restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales. Pero el desencadenante de la polémica no fue la medida en sí, sino las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien vinculó directamente a los inmigrantes latinoamericanos con el narcotráfico y aseguró que el 33 por ciento de los presos por narcotráfico son extranjeros.

