Cornejo dijo que "la mujer no está preparada para manejar un colectivo" y desató repudios masivos

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Rosario, Manuel Cornejo, aseguró que “el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar un colectivo" y desató el repudio de diversos sectores comprometidos con los reclamos de igualdad de género.

La concejala María Eugenia Schmuck señaló: “Repudiamos enérgicamente las declaraciones del titular de la UTA Manuel Cornejo sobre la capacidad de las mujeres para trabajar como colectiveras”.

Para la radical dentro del Frente Progresista, esa afirmación “es un claro retroceso en relación a los derechos conquistados" y "resulta preocupante ante el reclamo de puestos de trabajo”.

Repudiamos enérgicamente las declaraciones del titular de la UTA Manuel Cornejo sobre la capacidad de las mujeres para trabajar como colectiveras. Es un claro retroceso en relación a los derechos conquistados. Su postura resulta preocupante ante el reclamo de puestos de trabajo https://t.co/aseIImy6x8 — María Eugenia Schmuck (@meugeniaschmuck) 15 de mayo de 2019

En el mismo sentido, aunque desde otro partido político, la concejala de Cambiemos Renata Ghilotti afirmó desde su cuenta de Twitter: "Mi más enérgico repudio a estos dichos retrógrados de quién debería conducir el gremio en pos de la igualdad entre sus afiliados y en defensa de los derechos adquiridos por las trabajadoras del transporte!”.

El organismo de la mujer no esta preparado para ser chofer dice “secretario sindical”. Disculpeme Sr. hay organismos q no tienen espacio para desarrollar el cerebro. #atrasa1000años — Lorena Gimenez (@LorenaGimenezOK) 15 de mayo de 2019

Las declaraciones de Cornejo en LT8 se dieron ante una consulta por la denuncia de discriminación de conductoras mujeres de la empresa Movi, ex Mixta. El líder local de la UTA aclaró que el sindicato “no tiene ningún problema de que trabajen mujeres" pero reconoció que él cree que "es un trabajo muy, pero muy duro para una mujer" porque su "físico es más débil que el del hombre".

“Siempre se puede ser más machirulo”, cruzó a Cornejo Sofía Botto, coordinadora de la organización feminista Mumala y militante de Libres del Sur. “Queremos el cumplimiento de la ordenanza que promueve que la mitad de los colectivos los manejen las Mujeres. Todas con años de antigüedad y experiencia, pero sin posibilidades de ingreso a planta permanente”, agregó desde las redes sociales.

Manuel Cornejo de la UTA, acaba de decir en radio que el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar colectivos. Lo único que no está preparado es su cerebro señor.#SeVaACaer — Guadalupe García (@GuadaGarcia84) 15 de mayo de 2019

La ex edila y actual funcionaria Lorena Giménez también sumó su voz a la polémica. Calificó al sindicalista como “un dinosaurio vivo” y añadió: “El organismo de la mujer no está preparado para ser chofer, dice el “secretario sindical”. Discúlpeme Sr. hay organismos que no tienen espacio para desarrollar el cerebro #atrasa1000años”.

#Rosario Mientras el chonguerio de la UTA dice estás barbaridades, hay mujeres que están peleando por la paridad y convocan hoy a las 19hs en 27 de Febrero 944.

Exigen que se cumpla la ordenanza que a fines de 2017 aprobó el Concejo Municipal de Rosario.#CiudadesFeministas pic.twitter.com/jiGLTv9zfA — Majo Gerez (@GerezMajo) 15 de mayo de 2019