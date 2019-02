Corral cruzó al “kirchnerismo” de Perotti y a Bonfatti por la inseguridad

Empezó la campaña en Santa Fe. El viernes a la medianoche cerraron las listas y este lunes el precandidato a gobernador de Cambiemos, José Corral, apuntó contra quienes ya identificó como sus principales rivales para elecciones generales de junio: dijo que Omar Perotti es parte del “pasado kirchnerista” y lo propio hizo con Antonio Bonfatti, al señalar que en su gestión “se fue de las manos la inseguridad”.

El intendente de Santa Fe, que no tendrá rival en las internas de abril, afirmó en el programa Radiópolis (Radio 2 ) que “Cambiemos es una propuesta de futuro para Santa Fe porque las otras propuestas ya tuvieron su oportunidad”.

“La de (Omar) Perotti que representa al kirchnerismo y ya gobernaron 24 años la provincia y no pudieron resolver algunos de los problemas”, dijo Corral sobre el senador nacional, que competirá con María Eugenia Bielsa dentro del PJ (“Frente Juntos”).

El periodista Roberto Caferra le preguntó si consideraba a Perotti como kirchnerista: “Es una información, no una opinión. La semana pasada cerró el acuerdo con Unidad Ciudadana. Perotti le votó todas las leyes importantes (al anterior gobierno nacional): la de medios, la del crisis del campo por las retenciones, él es parte de eso. Las visitas permanentes del (ex ministro de Planificación, Julio) De Vido durante la campaña anterior”.

“Y ahora -continuó el dirigente radical- está la integración en las listas: todos los candidatos de su lista a diputados son militantes del kirchnerismo. Ellos tienen sus argumentos, no subestimo las razones por las cuales muchas personas van a votar a Perotti pero es un proyecto agotado a nivel nacional”.

Corral también cuestionó al precandidato del Frente Progresista: “En la provincia de Santa Fe, a (Antonio) Bonfatti se le fue de las manos la inseguridad, que es la principal preocupación de los santafesinos”.

“Generaron este pico de violencia. Santa Fe tiene el triple de violencia que Córdoba y eso lleva a los santafesinos a buscar otra opción y nosotros pretendemos serla”, añadió.

Sobre la crisis económica que debilitó la imagen del presidente Mauricio Macri y del oficialismo en general, el ex dirigente del Frente Progresista, hoy en Cambiemos, señaló: “Es un momento muy difícil de la economía, sabemos que la gente que no la está pasando bien”.

Sin embargo, estimó Corral, “se va a hacer una evaluación positiva de Cambiemos como piloto de tormentas” porque “el otro camino nos llevaba a Venezuela, que estamos ahora viendo con mucho dolor".

El intendente de Santa Fe no desconoció “cierta desilusión incluso cierta bronca con la situación que no pudo satisfacer” el actual gobierno pero “no hay otro camino que no sea el del esfuerzo”.