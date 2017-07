"Correr picadas es un delito, hay que sancionarlo como corresponde"

"En Argentina mueren 22 personas por día por accidentes viales", puntualizó Gangemi, quien pidió a los políticos que se comprometan con la emergencia vial, "porque arreglar las rutas no basta, necesitamos que los controles sean más eficientes".

"La violencia se está llevando la vida de los jóvenes", precisó en contacto con el móvil de El Tres, y pidió que se respete el artículo 84 bis del código penal que establece que "organizar, correr una picada es un delito, aunque no se mate a nadie. Es una condena de cumplimiento efectivo".

