Dos autos que corrían picadas chocaron otro vehículo y el conductor murió

La víctima fatal fue identificada como Andrés Alejandro Muñoz, de 35 años. También resultaron involucrados en el siniestro un peatón lesionado, Elías C. de 37 años, que aparentemente se encuentra.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo