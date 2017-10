Cossia: "Siento gran apoyo de la gente en la calle"

El candidato a Concejal Carlos Cossia habló de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre: “Este domingo queremos que nos acompañes con tu voto. No sólo porque represento los intereses de la familia, sino porque todo con lo que me he comprometido he cumplido. Hoy está en marcha el Hospital Veterinario, el Cementerio y Centro de Adopción de Animales, obras que quedarán en nuestra ciudad, pase lo que pase".

Luego agrega: "Siento un gran apoyo de la gente en la calle. Los jóvenes, los jubilados, las amas de casa. Representamos un sentimiento que atraviesa edades, clases sociales y cualquier grieta: soy el candidato de la familia”.

Con respecto a su campaña el concejal dijo: “Fue una campaña hecha a pulmón. Caminando, vacunando en los barrios. Creo que pudimos llevar nuestro mensaje a la gente: queremos que la familia tenga un amigo fiel en el Concejo".

“En estos cuatro años he presentado mas de 400 proyectos, que tienen que ver con diferentes ejes que representan determinadas necesidades de los rosarinos. Y quiero seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en esta ciudad. Por eso defiendo y creo rotundamente que en lugar de decir debemos hacer".

Por último, agregó: “A la gente quiero decirle gracias por el apoyo, y pedirles un último esfuerzo este domingo: acompáñenme con su voto para seguir trabajando juntos por la familia entera”.