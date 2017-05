Crean un anticonceptivo que evitaría tener que tomar pastillas a diario

¿Cómo funciona? Cuando el espermatozoide atraviesa la membrana plasmática del óvulo necesita hiperactivarse para tener más fuerza y poder fertilizar. Estas plantas medicinales se lo impiden, pero sin afectar al resto del esperma, por lo que no resultaría dañino para el hombre ni para el óvulo.

“Aún no se han hecho ensayos clínicos con humanos, pero los extractos de las dos plantas (diente de león y vino del Dios Trueno) se utilizan desde hace siglos como remedios medicinales y sabemos que son seguros”, dijo Polina Lishko, autora principal del estudio.

En un futuro próximo tal vez ya no haga falta que las mujeres tomen a diario anticonceptivos. Científicos norteamericanos desarrollaron pastillas que impiden embarazos tomándolas momentos antes o poco después de mantener un relación sexual.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo